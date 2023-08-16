Собственник «Кристалла» временно бесплатно предоставит его краевым властям для проведения мероприятий

Владелец бывшего пермского кинотеатра «Кристалл» передаст объект в безвозмездное пользование краевым властям. «В связи с предстоящей сделкой по продаже объекта краевым властям и дефицитом площадей такого рода мы приняли решение в качестве спонсорской помощи предоставить здание кинотеатра “Кристалл” на один месяц в безвозмездное пользование Региональному молодежному центру Пермского края для проведения нескольких мероприятий»,— заявил гендиректор ГК «Панорама» Станислав Мухутдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщалось в СМИ, 18–19 августа на площадке «Кристалла» пройдет форум креативных идей.

В апреле 2023 года стало известно, что правительство Прикамья приняло решение о приобретении у ГК «Панорама» здания кинотеатра «Кристалл» в краевую собственность для размещения там регионального молодежного центра. Ранее, когда рассматривалась возможность выкупить под региональный молодежный центр бывший клуб ВКИУ, на покупку объекта в бюджете региона было заложено 300 млн руб. По словам источника, знакомого с ситуацией, в случае с «Кристаллом» речь идет о более крупной сумме — около 370 млн руб.

По данным «Ъ-Прикамье», сделка будет разбита на две части: сначала край выкупит само здание кинотеатра и коммунальные сети, а затем кресла и кинооборудование, которые принадлежат сети «Синема Парк» и находятся у «Панорамы» на ответхранении.