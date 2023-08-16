В Ростове гражданина Украины осудили за хакерские атаки на российские сайты

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал гражданина Украины Романа Носачева причастным к хакерским атакам на российские сайты. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По версии следствия, Романа Носачев, проживая в городе Харцызске Донецкой области, атаковал российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение.

Роман Носачев осужден на два года колонии-поселения по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (ч.1 ст. 274.1 УК РФ). Помимо этого ему назначен штраф 600 тыс. руб. в доход государства.

Кристина Федичкина