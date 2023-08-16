Бывшего сотрудника пензенской колонии осудили за взятки

В Пензенской области сотрудника одной из исправительных колоний регионального УФСИН признали виновным в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Делом занимались следователи Первомайского района Пензы при помощи сотрудников регионального УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН, рассказали в пресс-службе областного СУ СКР.

Установлено, что 7 апреля этого года младший инспектор одной из колоний под Пензой передал осужденному запрещенные предметы — два телефона. За эти действия он получил 10,8 тыс. руб.

16 апреля этот же мужчина за 7 тыс. руб. передал тому же осужденному еще один телефон.

Экс-сотрудник ФСИН получил три года и семь месяцев условно с испытательным сроком три года и штраф около 70 тыс. руб.

Дарья Васенина

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