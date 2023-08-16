На кульминацию 300-летия Перми может приехать высокопоставленный федеральный чиновник

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в Перми ожидают визит вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Он может состояться в следующие выходные — 26–27 августа, сообщил информированный источник «Ъ-Прикамье». Напомним, в эти дни намечена кульминация празднования 300-летия Перми: в рамках фестиваля «Город встреч» в центре Перми выступят группа «Ленинград» и певец Лев Лещенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пресс-службе губернатора эти сведения не комментируют.

Отметим, что на само 300-летие Перми, которое состоялось 11–12 июня, никто из высокопоставленных чиновников в Пермь не приезжал. Тогда между краевыми и городскими властями шло противостояние, которое закончилось отставкой мэра Алексея Демкина.

Дмитрий Чернышенко является председателем оргкомитета по празднованию 300-летия Перми.