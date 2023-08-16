Черчесов может стать новым главным тренером «Рубина»

Экс-наставник сборной РФ по футболу Станислав Черчесов может стать новым главным тренером казанского «Рубина». Об этом сообщает издание «ТИ-Спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отмечается, что он стал одним из трех кандидатов, которые входят в шорт-лист потенциальных сменщиков Рашида Рахимова. Имена других при этом не называются.

«Рубин» же под руководством господина Рахимова занимают 14-ю строчку в чемпионате России, набрав лишь два очка. В Кубке страны они потерпели два поражения. В текущем сезоне казанцы еще ни разу не побеждали. Отмечается, что Рашиду Рахимову дали два матча на исправление ситуации.

Господин Черчесов ранее возглавлял венгерский «Ференцварош», с которым он два раза выигрывал национальный чемпионат и один раз Кубок страны. Он был уволен после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.

"Ъ-Казань"