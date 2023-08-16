В Ярославле могут возвести модульную поликлинику взамен закрытой

В Ярославле рассматривается вариант строительства поликлиники модульного типа на Суздальском шоссе, которая заменит закрытую поликлинику на Московском проспекте. Об этом сообщил портал Yarnews со ссылкой на зампреда облдумы Виктора Волончунаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поликлиника №1, Ярославль

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области Поликлиника №1, Ярославль

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что поликлинику №1 клинической больницы №2 на Московском проспекте экстренно закрыли из-за аварийного состояния зданий. Врачей перевели в поликлинику №3, расположенную на улице Попова. Региональный депздрав рекомендовал мэрии Ярославля предусмотреть размещение врачебной амбулатории во Фрунзенском районе.

По словам господина Волончунаса, поликлинику могут построить рядом со школой №66, а модульный тип позволит сделать это в короткие сроки.

«Место подобрали неплохое. Прорабатывают инженерное обеспечение. Если электросети, канализация, тепло, вода есть и совпадет, значит, тогда можно делать привязку и планировать. Вот это все сейчас прорабатывается. Если решение будет одобрено губернатором, то он об этом объявит. Надеемся, в ближайшее время»,— цитирует портал зампреда. Однако Виктор Волончунас отметил, что вопрос находится в стадии проработки.

Алла Чижова