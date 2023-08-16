В Ярославле могут возвести модульную поликлинику взамен закрытой

В Ярославле рассматривается вариант строительства поликлиники модульного типа на Суздальском шоссе, которая заменит закрытую поликлинику на Московском проспекте. Об этом сообщил портал Yarnews со ссылкой на зампреда облдумы Виктора Волончунаса.
Поликлиника №1, Ярославль
Фото: департамент здравоохранения Ярославской области
«Ъ-Ярославль» сообщал, что поликлинику №1 клинической больницы №2 на Московском проспекте экстренно закрыли из-за аварийного состояния зданий. Врачей перевели в поликлинику №3, расположенную на улице Попова. Региональный депздрав рекомендовал мэрии Ярославля предусмотреть размещение врачебной амбулатории во Фрунзенском районе.
По словам господина Волончунаса, поликлинику могут построить рядом со школой №66, а модульный тип позволит сделать это в короткие сроки.
«Место подобрали неплохое. Прорабатывают инженерное обеспечение. Если электросети, канализация, тепло, вода есть и совпадет, значит, тогда можно делать привязку и планировать. Вот это все сейчас прорабатывается. Если решение будет одобрено губернатором, то он об этом объявит. Надеемся, в ближайшее время»,— цитирует портал зампреда. Однако Виктор Волончунас отметил, что вопрос находится в стадии проработки.