В минэкологии назвали влажность причиной дымки в городах Челябинской области

Причиной дымки, которая наблюдается 16 августа в Челябинске, Верхнем Уфалее, селах Аргаяш и Бродокалмак стало увеличение влажности и перепад ночных и дневных температур. Об этом сообщают в министерстве экологии региона.

В ведомстве уточняют, что ночью и утром в Металлургическом районе Челябинска фиксировались незначительные превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода — на 0,08-0,9 ПДК. Утром в Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах города отмечались превышения по аэрозольным частицам — на 0,03-0,36 ПДК.

«Ввиду действующего режима неблагоприятных метеоусловий усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий Челябинска и области»,— подчеркивают в минэкологии.

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