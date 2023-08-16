Экс-начальника томского УФСИН отправили в колонию за взятки от заключенных

В Томске суд признал первого заместителя начальника регионального УФСИН Александра Зорина виновным по трем статьям. Ему были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки).

Как сообщает пресс-служба регионального СК РФ, подсудимый с января 2020 по июнь 2021 года намерено допустил незаконную работу цехов по производству сувенирной продукции и металлообработке, на которых работали осужденные. Также бывший глава исправительной колонии №4 допустил провоз на территорию учреждения телефонов и комплектующих к ним.

Суд установил, что он на регулярной основе получал от двух заключенных взятки в виде денег и различного имущества. По данным УФСБ региона, в общей сложности Александр Зорин получил за указанный период 1,9 млн руб.

Суд приговорил его к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 3 млн руб. Также обвиняемого лишили специального звания «полковник внутренней службы».

На время проведения следствия бывшего замначальника томского УФСИН арестовали. Свою вину он признал.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев