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Приволжская таможня пресекла канал контрабанды военной продукции в Китай

Сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в Китай. В отношении 45-летнего организатора преступной схемы из Йошкар-Олы возбуждено пять уголовных дел по статье о контрабанде.

По данным таможни, мужчина попытался отправить в Китай боевой защитный нагрудник 6Б46 и две гарнитуры с активной системой защиты слуха.

Экспертиза установила, что продукция относится к «иному вооружению» и представляет собой средства боевой экипировки военнослужащих. Зная об этом, россиянин по согласованию с китайскими контрагентами указал в декларации, что продукция имеет гражданское назначение.

Злоумышленник был задержан по месту жительства. Он признался, что успел отправить за границу три подобные посылки.

Андрей Репин

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