Елена Мизева, директор по персоналу ООО «Камский кабель», прокомментировала проблему дефицита кадров в промышленности, рассказала о текущей кадровой ситуации на «Камском кабеле», выделила наиболее востребованные профессии.



В частности, в студии телеканала «РБК-Пермь» Елена Мизева согласилась с мнением экспертов, что сегодня для соискателей наступило время возможностей: рынок труда повернулся в сторону рабочих, которые могут выбрать себе достойную работу и оплату труда. В настоящий момент численность сотрудников «Камского кабеля» составляет 3 тыс. человек, при этом на предприятии открыто более 400 вакансий, 90% из них – рабочие кабельных и вспомогательных профессий, в том числе электрики, слесари, кладовщики, грузчики.

«Эти цифры подтверждают наличие проблемы дефицита кадров в промышленности, которая становится еще более актуальной для всех предприятий. Ее основная причина – демографическая яма 1990-х годов. Примечательно, что сегодня соискатели ведут себя иначе: если раньше люди стремились проработать 15–20 лет на одном предприятии, то сегодня они более мобильны, хотят получать новые знания, совершенствовать свои умения и навыки, поэтому не боятся менять рабочие места чаще», – заметила директор по персоналу ООО «Камский кабель».

Достойная заработная плата сегодня – базовая потребность работников, а не просто приятный бонус. Елена Мизева отметила желание молодых сотрудников жить полноценно уже сегодня, а не ждать момента, когда работодатель их заметит и оценит по достоинству. Она пояснила также, что, помимо активной работы с молодежью, на «Камском кабеле» большое внимание уделяется и возрастному персоналу.

«40 лет для сотрудника – это еще минимум 20 лет полноценной рабочей жизни впереди. За это время человек может получить дополнительную квалификацию, освоить новую профессию, при-нести большую пользу себе, предприятию, государству.

На «Камском кабеле» возрастных ограничений нет. Мы ждем всех и крайне заинтересованы в быстрой адаптации сотрудников. Ведь чем быстрее человек освоится, тем скорее наше предприятие получит отдачу», – прокомментировала Елена Мизева.

Один из трендов современного рынка труда – развитие корпоративного обучения, институты наставничества, курсы внутри компании. В программе «Итоги» на «РБК-Пермь» директор по персоналу рассказала, что, помимо наставничества, на «Камском кабеле» развита система дистанционного обучения. Специалистами компании разработаны обучающие курсы, которых сегодня насчитывается более сорока. Благодаря такому подходу новые сотрудники «Камского кабеля» довольно быстро адаптируются. Кроме того, своим работникам предприятие предоставляет надбавку к заработной плате за универсальность – за освоение нескольких профессий.

ООО «Камский кабель»