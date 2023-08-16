Уровень воды в Казанке и Волге упал на два метра

Уровень воды в татарстанских реках Казанка и Волга по сравнению с весной упал на 2 м. В результате на водоемах появились мели. Об этом в ходе пресс-конференции сказал замруководителя МЧС по Татарстану Юрий Венедиктов.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Он заявил, что уровень воды в Волге и Казанке составляет сейчас 51,09 м, а весной он был 53 м.
«Даже на проверенных водоемах, где вы раньше купались и плавали, могут образоваться ямы. Вода непредсказуема. Двигаться нужно крайне осторожно, исключить ночные передвижения»,— сказал господин Венедиктов.