Вечером 15 августа будет разыгран первый в этом сезоне европейский футбольный трофей — Суперкубок UEFA. Турнир состоит из одного матча, где встречаются победитель Лиги чемпионов и клуб, который стал лучшим в Лиге Европы. В этот раз за кубок поспорят «Манчестер Сити» и «Севилья». Встреча пройдет в Греции. Изначально организаторы хотели провести игру в Казани, но в итоге матч, по понятным причинам, перенесли. Шансы команд взять Суперкубок оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Большинство прогнозов этого матча выглядят так: «Манчестер Сити» выиграет, шансов у «Севильи» никаких — все, конец истории, титры. Подобные рассуждения понятны. Во-первых, «Сити» так долго выносил в Лиге чемпионов всех и вся, что думать иначе сейчас сложно, а, во-вторых, на старте сезона «Севилья» проиграла в Лиге «Валенсии», а «Мансити» в чемпионате Англии отправил три безответных мяча попавшему под ногу клубу «Бернли».

Букмекеры, конечно же, верят в «Сити». Коэффициент на их победу в «Лиге ставок» в основное время составляет 1,41. На то, что английский клуб возьмет титул так или иначе, и того ниже —1,23. Тут стоит сказать, что по регламенту дополнительное время не предусмотрено. В случае ничейного исхода команды сразу перейдут к серии одиннадцатиметровых. Для сравнения победу «Севильи» в «Лиге ставок» можно взять аж за 8,6. Даже на ничью коэффициент серьезный — 5,6. И все же списывать со счетов испанскую команду, которая выиграла семь финалов Лиги Европы не стоит, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Порой влияет не только мастерство футболистов, но и некий клубный опыт. Сколько выигрывала Лигу Европу "Севилья"? Ни один клуб в нынешнем тысячелетии не побеждал столько, сколько "Севилья". Поэтому легкой прогулки для "Манчестер Сити" не будет».

Все так, но в этот раз даже статистика не в пользу «Севильи». Ведь испанская команда встречалась с «Мансити» четыре раза и не смогла не только выиграть, но и сыграть вничью. Кстати, вся статистика команд уже доступна в линии матча на сайте «Лиги ставок». И там есть немало любопытных нюансов, но одной из самых популярных ставок среди клиентов, кроме победы «Сити», разумеется, является пари на гол Эрлинга Холанна.

Коэффициент на такой исход в «Лиге ставок» составляет 1,55. Если хочется получить больше, то можно поставить на первый гол Холанна в игре. Тут уже коэффициент выше 2,9. И комментатор, амбассадор букмекерской компании «Лига ставок» Виктор Гусев уверен, что это хороший вариант для пари:

«Там относительно неплохой коэффициент, не такой хороший, как обычно бывает на индивидуальные достижения, потому что от Холанна ждут гол. Но тем не менее поставить можно».

Коэффициенты на гол других звезд «Сити» выше. Забитый мяч аргентинца Хулиана Альвареса можно взять за 2,4, Фила Фодена — выше 3, а Джека Грилиша — почти за 5. И, конечно, самые высокие коэффициенты — для любителей фантастики. Например, пари на то, что «Севилья» завоюет кубок в серии пенальти можно взять за 10. Впрочем, если обсуждать фантастические сценарии, то стоит вспомнить о психологии. Ведь перед началом Суперкубка на игроков «Севильи» ни что не давит, отмечает комментатор Александр Аксенов:

«"Севилья" здесь в психологическом плане, если опять же отталкиваться от тренеров, будет ощущать себя спокойнее, потому что на нее никто не ставит.

"Севилья", может быть, психологически чувствует себя уверенно, а вот от "Мансити" требуют не просто победы, а с разгромным счетом. Например, три гола Холанна должно быть. В этом тоже преимущество испанцев».

И все же не будем забывать, что Суперкубка UEFA в клубном музее «Манчестер Сити» нет, и Хосеп Гвардиола, уверен, отнесется к этому матчу со всей серьезностью. Кто бы что ни говорил, а трофей есть трофей, и лишним он не бывает. Так что сегодня с 22:00 мы должны увидеть «Сити» во всей своей красе и футбольной мощи. Начало встречи в 22:00, прямую трансляцию из Греции будет вести общедоступный телеканал «Матч ТВ».