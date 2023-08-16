Центризбирком заявил о гибели в спецоперации участкового зампреда из Крыма

Центральная избирательная комиссия РФ заявила о гибели заместителя председателя участковой избирательной комиссии (УИК) из Крыма Романа Завального. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Telegram.

В ходе СВО также погиб председатель УИК №227 (Республика Карелия) Александр Паршин. Сообщается, что оба представителя региональных избирательных комиссий были участниками СВО.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что семьям погибших Центризбирком оказывает поддержку при участии других ведомств.

Анастасия Донскова

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