В Башкирии 13-летний подросток на мотоцикле сбил пятилетнего мальчика

В Башкирии пятилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате наезда мотоцикла, сообщил руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов. Инцидент произошел в деревне Кулушево в Кармаскалинском районе накануне вечером.

Водитель мотоцикла скрылся с места происшествия и был обнаружен в подвале одного из домов деревни. Нарушителем оказался 13-летний подросток.

«При разговоре с инспекторами ДПС мальчик пояснил, что после совершения ДТП он испугался и оставил место происшествия»,— говорится в сообщении.

В отношении родителей подростка был составлен протокол о передаче управления транспортным средством несовершеннолетнему, не имеющему водительских прав (ч.3 ст.12.7 КоАП РФ) и о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ). Решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет.

Отмечается, что в июне подросток, управляя питбайком, столкнулся с автомобилем и вместе с одноклассником был доставлен в больницу. Тогда в отношении родителей также были составлены протоколы за передачу управления мотоциклом несовершеннолетнему и за ненадлежащее воспитание ребенка.

Наталья Балыкова

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