Крыша у пункта базирования спасателей в Воткинске появится к концу 2023 года

В Воткинске строители ведут подготовку к возведению кровли пункта базирования отряда спасателей. На объект завезли необходимые материалы, а завести сооружение под крышу планируется к концу года. Об этом в Telegram рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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Проект здания органично впишется в панораму исторической части города. Здесь оборудуют теплый бокс для автомобилей оперативного реагирования, ангар под моторную лодку и снегоход, кабинеты для проведения обучающих занятий, зоны хранения инвентаря и места для отдыха сотрудников.

Господин Семенов подчеркнул, что за подрядчиком ведется наблюдение, поскольку контракт с предыдущим исполнителем расторгли в одностороннем порядке из-за нарушений.