Сбербанк попытался взыскать со свердловчанки 18 тысяч рублей за потерянное время

Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о взыскании со свердловчанки 18,3 тыс. руб. за потраченное время юристов Сбербанка при неудовлетворенном иске женщины в суде. Об этом сообщили в Telegram-канале областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным суда, в феврале 2022 года женщина обратилась в суд с иском к Сбербанку. Она требовала признать недействительным и несогласованным между банком и ней условия дополнительного соглашения к кредитному договору.

«В удовлетворении иска Ленинским районным судом Екатеринбурга было отказано в связи с пропуском истцом срока исковой давности. Женщина обжаловала решение в апелляционной и кассационной инстанциях, но безуспешно»,— сказано в сообщении.

Позже банк обратился в суд с заявлением о взыскании с женщины компенсации за потерю времени. Представитель банка указал, что из-за необоснованного иска увеличились трудозатраты юридической службы банка. Сбербанк посчитал затраты исходя из средней стоимости 1 мин. работы главного юрисконсульста. Как сказано в сообщении, стоимость работы специалиста составила 13,8 руб. в мин., а юрист потратил на дело свердловчанки 1330 мин. Ленинский районный суд удовлетворил иск Сбербанка.

Женщина обжаловала решение районного суда в областном. Рассмотрев апелляцию, суд первой инстанции пришел к выводу, что банк не предоставил доказательства убытков. «Не был установлен факт недобросовестного поведения со стороны истца при предъявлении иска, либо затягивание истцом рассмотрения дела или противодействия правильному рассмотрению и разрешению дела»,— добавили в пресс-службе. Областной суд отменил решение Ленинского районного суда о взыскании с женщины 18,3 тыс. руб.

Полина Хабарова

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