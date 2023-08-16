СМИ: Intel откажется от покупки Tower Semiconductor

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Intel Corp., скорее всего, не выкупит израильскую Tower Semiconductor. Американская корпорация не успела получить одобрение регуляторов до конца отведенного на это срока, который истек во вторник.

Стороны договорились о том, что Intel выкупит Tower Semiconductor в феврале 2022 года. Сумма сделки составила $5,4 млрд. Изначально Intel планировала закрыть сделку в первом квартале 2023 года, однако уже в марте заявила, что этот процесс затягивается из-за того, что компании не удается заручиться одобрением регуляторов Китая (где находится один из офисов Tower Semiconductor). Предполагаемые сроки закрытия сделки были сдвинуты на второй квартал этого года, но заручиться поддержкой китайских властей компании так и не удалось.

Как утверждают источники Reuters, Intel не намерена продлевать срок закрытия сделки, а вместо этого выплатит израильской компании неустойку в размере $353 млн.

Tower Semiconductor не может похвастаться ни объемами выручки, сопоставимыми с Intel, ни столь продвинутыми технологиями производства микрочипов. Tower занимается контрактным производством чипов и владеет большим количеством литейных заводов. Intel хотела приобрести Tower, чтобы развить собственный контрактный бизнес, ведь позиции американской компании в этом сегменте рынка микрочипов, где доминирует Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), не очень сильны. Ранее гендиректор Intel Пэт Гелсингер заявлял, что компания будет наращивать инвестиции в контрактный бизнес вне зависимости от сделки с Tower.

Акции Tower Semiconductor на фоне истечения срока закрытия сделки с Intel подешевели по итогам торгов вторника до $33,78, что значительно ниже той цены, по которой их собиралась выкупить Intel,— $53.

Кирилл Сарханянц