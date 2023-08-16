Средний износ трамваев Новосибирска составил 80%

В Новосибирской области средний износ трамваев составил 80%. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе дептранса области, в замене или модернизации нуждаются 45 единиц трамвайных вагонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

В рамках краткосрочных планов планируется провести ремонт трамвайных путей на улицах Мира (в 2023 – 2024 годах), а также и на улицах Широкой и Связистов (в 2024 году).

Также в текущем году ремонтные работы трамвайных путей пройдут на улицу Сибиряков-Гвардейцев от железнодорожного путепровода до площади Кирова. Протяжность участка составит 3,1 км.

В мэрии отметили, что с 2017 года обновление трамвайного парка проходит только за счет модернизации трамвайных вагонов, которым занимается ООО «БКМ Сибирь». С момента начала работ организация осуществила модернизацию 42 трамвайных вагонов. В этом году заключен контракт на модернизацию 10 ед. трамвайных вагонов.

В общей сложности трамвайный парк города включает 168 единиц транспорта, из которых в эксплуатации находятся 123. Остальные находятся в ожидании ремонта или модернизации.

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Александр Киселев