Кубанские следователи СКР добились стопроцентной раскрываемости убийств

В производстве следственного управления СКР по Краснодарскому краю в первом полугодии текущего года находилось 3,3 тыс. уголовных дел, в суд направлено 160 дел о преступлениях коррупционной направленности и 275 уголовных дел об экономических преступлениях, сообщает пресс-служба ведомства по итогам краевой коллегии. Сотрудникам управления удалось добиться стопроцентной раскрываемости убийств и изнасилований.

В ходе расследования уголовных дел был возмещен ущерб на сумму 312 млн руб. Сумма арестов, наложенных следствием на имущество фигурантов дел, превысила 1,8 млрд руб., что на 84% выше показателя первого полугодия 2022 года. Приоритетными задачами следственного управления СКР по Краснодарскому краю остаются раскрытие преступлений прошлых лет, возмещение ущерба, причиненного в результате преступной деятельности, защита прав участников долевого строительства и детей-сирот, а также защита трудовых прав граждан по выплате заработной платы, сообщает пресс-служба ведомства.

Анна Перова, Краснодар