Проектирование нового фонтана на озере Кабан в Казани обойдется в 4,4 млн рублей

Компания «Мелиорация» спроектирует новый фонтан на озере Нижний Кабан в центре Казани за 4,4 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В частности, компания должна выполнить все инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию, разработать проект и провести его через экспертизу. Победителю тендера придется отвечать за качество проектной документации и ее соответствие требованиям техрегламентов. Кроме того, «Мелиорация» должна будет следить за качеством работ по устранению недоделок и дефектов.

Все работы должны быть выполнены до 1 декабря.

В 2022 году сообщалось, что фонтан на озере Нижний Кабан будет заменен на новый, поскольку прежний уже не подлежит капремонту. За 15 лет работы на нем вышли из строя 19 из 27 насосов. Осенью конструкция фонтана была снесена.

"Ъ-Казань"