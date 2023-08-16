Экс-директору челябинского МБУ «Геоцентр» предъявили обвинение

Следственные органы предъявили обвинение в превышении должностных полномочий бывшему директору подведомственного мэрии Челябинска муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Геоцентр» Александру Степанову. Об этом сообщают в региональном управлении СК России.

По версии следствия, директор МБУ «Геоцентр» в нарушение закона заключил контракты на поставку скального грунта и фракционного щебня для обустройства проездов и тротуара в Челябинске с единственным поставщиком, без проведения конкурсных процедур по значительно завышенной стоимости. Это повлекло нарушение прав и интересов граждан и организаций. Имущественный ущерб Челябинску составил свыше 3,5 млн руб. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона.

«Следователем СК России по Челябинской области подготовлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств»,— поясняют в управлении СКР региона.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте