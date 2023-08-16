Прокуратура Севастополя оспорила в суде инвестсоглашение на 19 млн рублей

Прокуратура Севастополя через суд добилась признания незаконным инвестиционного соглашения о строительстве автомобильной газонаполнительной компрессорной станции стоимостью 19,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK компании «Севастопольнефтепродукт» Фото: VK компании «Севастопольнефтепродукт»

Соглашение было заключено в марте 2019 года между властями города и компанией «Севастопольнефтепродукт».

«Документом предусмотрена выплата коммерческой организации субсидии на возмещение затрат по технологическому присоединению ряда заправок природным газом на территории Севастополя к сетям коммунальной инфраструктуры»,— говорится в сообщении.

На основании соглашения компания неоднократно пыталась взыскать средства с города в качестве компенсации части затрат. По итогам проверки выяснилось, что документ был заключен на невыгодных для Севастополя условиях, поскольку в бюджете города не предусмотрено субсидирование данной сферы. Соглашение также было подписано неуполномоченным лицом в обход коллегиального решения правительства Севастополя.

Суд, рассмотрев представленные материалы, счел требования инвестора необоснованными. Решение не вступило в законную силу.

Компания «Севастопольнефтепродукт», по данным «СПАРК-Интерфакс», была зарегистрирована в 2017 году в Севастополе. Розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах является основным видом деятельности компании. Организация принадлежит Вадиму Филимонову. По итогам 2022 года выручка компании составила 93,2 млн руб., убытки — 24,4 млн руб.

Анастасия Донскова

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