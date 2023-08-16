В Пермь приехала делегация из китайского города Хух-Хото

В Пермь прибыла делегация из китайского города Хух-Хото. В состав делегации из города Хух-Хото вошли заместитель мэра народного правительства Хух-Хото Ван Синьюй, начальник канцелярии по иностранным делам народного правительства Хух-Хото Хоу Чжихуэй, начальник управления коммерции Хух-Хото Ван Баопин и представители бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Перми.

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«Для нашего города отношения с КНР всегда были в числе приоритетных, а в современных условиях это сотрудничество приобретает еще более актуальный смысл,— заявила на встрече с китайской делегацией врио главы Перми Ольга Андрианова.— Знаю, что с предприятиями Хух-Хото активно работает Пермская целлюлозно-бумажная компания. Безусловно, сотрудничество в промышленной и экономической сфере является крайне важным, но мы устанавливаем также гуманитарное партнерство и на уровне городских администраций. Выражаю уверенность в том, что этот визит станет залогом долгосрочной дружбы наших городов».

После встречи в городской администрации представители КНР посетили Пермскую государственную художественную галерею. Участники делегации осмотрят Мемориал Уральскому добровольческому танковому корпусу и бульвар Советской Армии, посетят Театр юного зрителя, ДК им. Солдатова, оценят масштабное благоустройство квартала эспланады возле памятника «Героям фронта и тыла». Кроме того, для участников делегации пройдет ряд бизнес-встреч: они посетят Пермскую целлюлозно-бумажную компанию, а также встретятся с руководством Пермской торгово-промышленной палаты.

Хух-Хото не единственный китайский город, с которым городская администрация выстраивает партнерские отношения. С 2006 года побратимом Перми является город Циндао. Этим летом делегация Перми приняла участие в Форуме народной дипломатии стран-членов ШОС в Циндао. В июне пермские предприниматели посетили с бизнес-миссией города Чанчжоу и Шанхай. Сейчас развивается взаимодействие еще с одним китайским городом — Цзуньи.