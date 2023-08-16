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В Татарстане с начала года на воде утонули 62 человека

С начала 2023 года в Татарстане на воде утонули 62 человека, что на одного погибшего больше, чем годом ранее. Сверхсложная обстановка на объектах объясняется аномальной жарой, заявил на пресс-конференции замглавы ГУ МЧС России по регионуЮрий Венедиктов.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По его словам, лишь за минувшую неделю в Татарстане утонули восемь человек, включая двоих подростков. С начала купального сезона же количество утонувших достигло уже 49 человек.

Кроме того, на водоемах Татарстана с начала года погибли семь детей, пять их которых утонули в летний период.

"Ъ-Казань"

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