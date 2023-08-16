На поставку тренажеров для театра кукол в Уфе потратят до 3 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии ищет поставщика спортивного оборудования и тренажеров для театра кукол в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 3 млн руб. Итоги аукциона подведут 23 августа. Закупку профинансирует бюджет республики.

Согласно аукционной документации, победитель аукциона обязан в течение 45 дней поставить настенный комплекс, три велотренажера, две беговые дорожки, два тренажера для сгибания ног, классический реформер, механический тренажер, тренировочную скамью и силовую раму.

Венера Хисамова

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