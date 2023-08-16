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Назначен новый прокурор Еткульского района

Прокурором Еткульского района назначен младший советник юстиции Сергей Сараев. Коллективу его представил глава надзорного ведомства Челябинской области Карен Габриелян. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

Сергей Сараев в 2010–2014 годах работал следователем управления СКР по Челябинской области. С 2014 года служит в надзорном ведомстве. Занимал должности помощника прокурора Южноуральска и Красноармейского района, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью в управлении СК РФ региона. До назначения служил заместителем главы надзорного ведомства Сосновского района.

Пост прокурора Еткульского района с 2020 года занимал Александр Ростов. В конце 2022 года он был назначен судьей Курчатовского райсуда Челябинска. Прокуратуру Еткульского района в должности исполняющего обязанности возглавил Ринат Бикбулатов.

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