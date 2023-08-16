ГК «Гама» при наличии господдержки готова построить 10 судов «Золотое кольцо»

Нижегородская группа компаний «Гама» готова построить 10 судов проекта «Золотое кольцо», если ее включат в программу льготного лизинга гражданских судов. Об этом владелец и генеральный директор «Гамы» Дмитрий Галкин сообщил на встрече нижегородских предпринимателей с губернатором Глебом Никитиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, в случае попадания в эту программу суда можно будет построить на территории Нижегородской области, не прибегая к услугам судостроителей из других регионов. «Есть несколько вариантов. В том числе мы сами готовы взяться за строительство. Это наш проект, у нас есть все необходимые документы, мы знаем, как это сделать»,— отметил господин Галкин.

Глеб Никитин поручил областному правительству проработать вопрос предоставлении проекту ГК «Гама» мер господдержки.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», первые два судна проекта «Золотое кольцо» были построены на судостроительном заводе «Лотос» (Астраханская область, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Первое судно начало работать на туристическом маршруте Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород в навигацию 2023 года. Второе судно достраивается компанией «Гама» в Нижегородской области.

Программа льготного лизинга гражданских судов позволяет производить их с привлечением средств Фонда национального благосостояния

Андрей Репин