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Полиция задержала самарского стрелка, ранившего из пневматики подростка

Житель Самары, мужчина 64 лет, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, он выстрелил из пневматического ружья в подростка. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК Самарской области

«В настоящее время подозреваемый задержан, пневматическое ружье у него изъято, по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства преступления»,— говорится в сообщении.

Следствие установило, что 12 августа текущего года в 20:00 (MSK+1) подозреваемый произвел выстрел через окно своей квартиры дома в Кировском районе города в ребенка 13 лет. Подросток был госпитализирован. У него диагностирована поверхностная травма грудной клетки.

Ранее другого жителя Самары обвинили в стрельбе из пневматической винтовки в подростка. В итоге молодой человек 2004 года рождения получил травмы.

Георгий Портнов

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