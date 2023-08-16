Mercedes-Benz анонсировал премьеру нового спорткара AMG GT

Компания Mercedes-Benz анонсировала премьеру спорткара AMG GT нового поколения.

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Фото: Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT

Фото: Mercedes-Benz

Никакой официальной информации о новинке пока нет, но, судя по прототипам, купе Mercedes-AMG GT окажется версией нового родстера Mercedes-AMG SL с жесткой крышей. Премьера автомобиля пройдёт в США в рамках Pebble Beach Automotive Week в августе 2023 года.

Напомним, первое поколение Mercedes-AMG GT, которое выпускалось в кузовах купе и родстер, на рынке присутствовало с 2014 по 2022 годы. Премьера нового Mercedes-AMG SL с мотором V8 состоялась осенью 2021 года, а весной 2022 года была показана модификация с 4-цилиндровым двигателем.

Максим Вершинин

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