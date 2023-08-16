Доля китайских машин на авторынке в Татарстане выросла до 65%

В Татарстане доля китайских машин на рынке новых автомобилей за январь-июнь 2023 год составила 65,1%, что на 41 процентный пункт больше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Китайские машины возглавляют рейтинг автомобилей на авторынке Татарстана. Второе место здесь заняли российские марки. На их долю пришлось 15,8% предложения (на 8% меньше, чем годом ранее). Тройку замкнули японские бренды с 7,9%.

При этом на рынке машин с пробегом по итогам первых шести месяцев этого года лидерами стали российские автомобили. Второе место заняли корейские марки, а тройку замкнули немецкие.

"Ъ-Казань"