Спрос на ипотеку на вторичном рынке Челябинской области вырос на 20%

С начала этого года в банк «Дом.РФ» от жителей Челябинской области поступило 1,2 тыс. заявок на оформление ипотечных кредитов на готовое жилье. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в банке.

Среди регионов РФ ощутимее всего число заявок на ипотеку выросло в Московской области — в 2,1 раза, столице и Санкт-Петербурге (в 1,7 раза). На 60% показатель увеличился в Татарстане, на 50% — в Самарской, Свердловской областях и в Краснодарском крае.

Средняя стоимость покупаемого в ипотеку вторичного жилья в этом году составила 6,2 млн руб., Годом ранее она оценивалась в 5,5 млн руб. Средняя сумма кредита по сравнению с 2022-м выросла с 3,4 млн руб. до 4 млн руб.

«С начала года за ипотекой на готовое жилье в банк “Дом.РФ” обратились около 70 тыс. семей — это в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода в прошлом году. Объем запрошенного кредитования составил 330 млрд руб.»,— сообщают в банке «Дом.РФ».

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