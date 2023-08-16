Подготовка школьника к учебному году в Ижевске обойдется в 11,5 тысяч рублей

В столице Удмуртии родителям, собирающим детей в школу, придется заплатить порядка 11,5 тыс. руб. Ценник включает покупку одежды, обуви, спортивной формы, канцелярии и рюкзака. Об этом респонденты рассказали сервису SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При этом дороже всего школьные сборы обходятся родителям в Москве и Санкт-Петербурге — 15 тыс. и 13,7 тыс. руб. Наиболее экономными оказались родители из Волгограда, где подготовка ребенка к школе обходится в 11,3 тыс. руб. Немногим больше расходы в Уфе и Воронеже — по 11,5 тыс. руб.