Объявленного в розыск Ярослава Малиновского подозревают в вымогательстве 25 млн рублей

В Красноярском крае в отношении предполагаемого главы преступного сообщества Ярослава Малиновского возбуждено еще одно уголовное дело. По данным краевой прокуратуры, его подозревают в вымогательстве 25 млн руб.

По данным следствия, Ярослав Малиновский в конце мая 2018 года совместно с сообщником принудил местного жителя оформить нотариальную доверенность на ряд объектов недвижимости в Красноярске. На случай отказа глава группировки пригрозил пострадавшему применить насилие. Отмечается, что в случае подписания документа, его обладатель мог продавать имущество по любой цене. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший передал права на шесть квартир.

В отношении Ярослава Малиновского и его подельника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ). По этой статье им грозит лишение свободы до 15 лет со штрафом до 1 млн руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, Ярослав Малиновский был объявлен в международный розыск, его место нахождения устанавливается. 18 мая Центральным районным судом Красноярска было принято решение о заочном аресте главы преступного сообщества.

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Александр Киселев