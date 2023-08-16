В Удмуртии на рынке автомобилей лидируют российские бренды

В первом полугодии 2023 года на рынке автомобилей с пробегом в Удмуртии наиболее популярными оказались российские, на которые пришлась доля в 34,7%. Годом ранее этот показатель составлял 36,1%. Как сообщает пресс-служба Авито Авто, вторую строчку заняли японские бренды с долей 15,5%, третью — корейские (13,9%), четвертую — немецкие (12,5%), пятую — американские (9,7%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На рынке новых автомобилей в регионе также лидируют российские автомобили. За год их доля выросла с 30,6% до 69,3%. На второй и третьей строчке оказались китайские и корейские бренды — 18,1% и 4,9% соответственно. Завершают рейтинг японские и американские марки с долями в 3,3% и 3,7%.