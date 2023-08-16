Омская область заняла первое в Сибири по генерации мусора на своей территории

В 2022 году регионом с наибольшей генерацией мусора на территории Сибири стала Омская область. Удельный вес отходов на одного жителя составил 409 кг, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Доля региона в общем объеме ТКО в России составила 1,6%. Новосибирская область в общей структуре образования ТКО заняла 1,8%, на одного жителя здесь образуется чуть меньше отходов – 297 кг.

В Иркутской области – 289 кг (доля 1,5%), Кузбассе – 263 кг (доля 1,5%), Красноярском крае – 262 кг (доля 1,6%). Меньше всего мусора в пересчете на одного жителя образуется в Республике Алтай – 254 кг (или 0,1% в общем объеме), Томской области – 249 кг (0,6%), Алтайском крае – 228 кг (1,1%), республиках Хакасия – 165 кг (0,2%) и Тыва – 162 кг (0,1%).

Как отмечают эксперты, больше всего бытового мусора в абсолютном выражении закономерно производят самые густонаселенные регионы. В целом по России за весь 2022 год среднестатистический россиянин оставил после себя 312,6 кг мусора, что на 5,7%, или почти на 20 кг, меньше, чем годом ранее.

«Сокращение генерации бытового мусора в 2022 году соотносится с уменьшением потребления и снижением оборотов розничной торговли: люди стали приобретать меньше товаров, а значит, уменьшилось и количество выбрасываемой упаковки», - считает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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Лолита Белова