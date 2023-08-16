«Народу и так непросто»

Иосиф Сталин пришел к рабочим. На заводе «Микрон» в Великих Луках открыт памятник вождю народов. Его высота составляет восемь метров. Монумент установлен в рамках проекта фонда под названием «Генералиссимус Победы». Активисты не собираются останавливаться на достигнутом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем определенный положительный момент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Произошло то, чего так долго ждали. Может быть, конечно, и не все, но, наверное, многие, судя по опросам. Наконец-то в современной России воздвигнут памятник товарищу Сталину в полный рост высотой аж восемь метров. Скульптура установлена в городе Великие Луки. Правда, не на центральной площади, а на территории завода «Микрон».

Проект создан скульптором Михаилом Красильниковым еще четыре года назад. Вождя много где хотели установить — и в Волгограде, и в Воронеже — но местные власти не давали соответствующего разрешения. Ответ был примерно такой: спасибо, не надо. И вот, наконец-то, решение согласовали, бумаги подписали, монумент открыли в торжественной обстановке. Нельзя сказать, что при большом скоплении народа, но, как бы то ни было, активисты не собираются останавливаться на достигнутом.

Есть планы, например, установить скульптуру в селе Туруханск, что Красноярском крае. Как поется в известной старшему поколению песне: «где при царе бывали в ссылке вы». Да, революционер Иосиф Джугашвили в начале ХХ века был туда сослан реакционным царским режимом. А, может быть, и не реакционным — нынче и Николаю II памятники устанавливают. Все как-то смешалось в этом мире.

Вот как отнестись к этой новости? Не секрет, что образ Сталина на протяжении большого количества времени разными способами многие всячески пытаются вернуть в общественное сознание. Иной скажет, что на самом деле он давно уже здесь, но не все это понимают. Или делают вид, что не понимают. Или понимают, но предпочитают свое мнение не афишировать.

Однако, если говорить о памятниках, то сегодня отец народов остается как бы на задворках. Конечно, его торжественное возвращение на центральные площади также не видится большой сенсацией. Но пока все-таки этого не происходит. Местные власти, как к ним не относиться, склонны понимать и прислушиваться к настроениям населения. Судя по всему, электорат не очень в восторге от возвращения на улицы российских городов вот таких вот скульптур. И дело даже не в политике. Народу и так непросто — мало ли, что он подумает, испытает стресс.

И чиновника тоже можно понять. Есть такое популярное мнение что, мол, не церемонился с ними товарищ Сталин. И опыт этот неплохо было бы использовать и сейчас. С другой стороны, при всем уважении к заводу «Микрон» и его сотрудникам, насколько комфортно Иосифу Виссарионовичу там находиться? Явно не того масштаба фигура, что бы по заводам прятаться. Равно как и возвращаться в Туруханский край.

В этом есть, знаете ли, определенный намек, который при желании может быть неверно истолкован. Что же получается, опять его в ссылку отправляют? И снова в Сибирь. По факту получается, что не находит товарищ Сталин своего места в современной России. Но это не значит, что он его в итоге не найдет. Может так показаться, что железный генсек постепенно развивает наступление, так сказать, с периферийных позиций. И вот уже в полный рост стоит, не стесняясь.

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