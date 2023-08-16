Жителей Татарстана стали чаще увольнять из-за реорганизации компаний

В Татарстане местных жителей стали чаще увольнять из-за реорганизации предприятий. Исследование провели специалисты сервиса по поиску работы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале года по сокращению штата в Татарстане были уволены 10% респондентов, за последние месяцы их число выросло до 11%. При этом количество тех, кто ушел по своему желанию, осталось прежним. Это 65% респондентов. Однако значительно увеличилась доля покинувших рабочие места из-за реорганизации компании: с 9% до 14%.

По своему желанию чаще других уходили сотрудники в сфере рабочего персонала, добычи сырья и строительства, а по сокращению — топ-менеджеры, специалисты сферы безопасности, HR-менеджеры и сотрудники страховых фирм. Из-за реорганизации же чаще теряют работу сотрудники сферы сельского хозяйства (28%).

"Ъ-Казань"