Сотрудница ЧелГУ перевела мошенникам 7,8 млн рублей

Работница Челябинского государственного университета потеряла 7,8 млн руб., переведя их на указанные злоумышленниками счета. По этому факту в отделе полиции «Калининский» возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщают в ГУ МВД региона.

Сотрудница вуза, 75-летняя жительница Челябинска в течение недели по телефону общалась с якобы сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили горожанке об угрозе похищения ее сбережений, и для их сохранения рекомендовали перевести их на специальные счета. Злоумышленники убедили ее никому не говорить о целях снятия средств. Поскольку те оперировали специальными терминами, она им доверилась.

После того, как злоумышленники в ходе очередного звонка стали убеждать горожанку в том, что ее домом пытаются завладеть «черные риелторы», та рассказала обо всем племяннице. Последняя посоветовала ей обратиться в полицию.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемых»,— отмечают в ГУ МВД региона.

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