В Сердобской центральной райбольнице заканчивается ремонт

Капитальный ремонт главного корпуса ГБУЗ «Сердобская ЦРБ им. А. И. Настина» подходит к концу. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Пензенской области.

Чиновники уточнили: работы выполнены более чем на 98%. Сегодня продолжается укладка тротуарной плитки и подшивка карнизов металлопрофилем.

«Рабочим осталось еще установить фризы над входными группами, а затем предстоит асфальтирование и ряд других работ по благоустройству прилегающей территории», — уточнил прораб участка Владимир Левин.

Дарья Васенина

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