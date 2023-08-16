Директора томской школы «Интеграция» подозревают в получении взятки

В Томской области в отношении директора одной из школ Томского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, максимальное наказание лишение свободы от трех до восьми лет). По данным источника «Ъ-Сибирь», речь идет о школе «Интеграция».

По предварительным данным, обвиняемый в период с июля 2021 по конец июля 2022 года получал взятку от сотрудницы школы. За незаконное вознаграждение подозреваемый указывал в табеле учета рабочего времени недостоверные сведения о работе своей подчиненной, в то время как она отсутствовала в Томской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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Александр Киселев