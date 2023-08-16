В Греции пройдет перенесенный из Казани матч за Суперкубок УЕФА

Греция примет игру за Суперкубок УЕФА, который должен был состояться в Казани. Его перенесли из-за проведения спецоперации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сама игра пройдет сегодня, 16 августа, в Пирее, который находится в нескольких километрах от столицы Греции. В матче примут участие английский «Манчестер Сити» (победитель Лиги чемпионов) и испанская «Севилья» (победитель Лиги Европы).

Стадион, где пройдет игра, вмещает 33 тыс. человек, что на 12 тыс. меньше, чем «Ак Барс Арена». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

"Ъ-Казань"