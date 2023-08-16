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Синоптик Леус: температура воздуха в Краснодаре приблизилась к рекорду 2014 года

16 августа температура воздуха в Краснодаре достигнет плюс 35-37 градусов, что на уровне абсолютного суточного максимума, установленного в этот день в 2014 году. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Фото: Игорь Чураков

Фото: Игорь Чураков

«Основным объектом на карте погоды останется антициклон, который сохранит погоду солнечной и сухой и еще немного повысит температуру, приближая ее к рекордно высоким отметкам»,— говорится в сообщении.

Осадков в краевом центре не ожидается, скорость ветра будет достигать 5-10 метров в секунду.

Анастасия Донскова

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