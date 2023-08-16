Ввод жилья в Челябинской области вырос на 4,4%

В январе-июле в Челябинской области ввели в эксплуатацию 1,28 млн кв. м жилой недвижимости. Это на 4,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Челябинскстат.

Всего за семь месяцев построили 5387 жилых домов. В том числе 5163 объекта общей площадью 707,4 тыс. кв. м возвели жители региона. Это на 6,7% меньше, чем годом ранее. Суммарно построили 16,6 тыс. квартир.

Компании-застройщики сдали в эксплуатацию 224 жилых дома общей площадью 574,9 тыс. кв. м. По сравнению с январем-июлем 2022-го рост составил 22,3%.

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