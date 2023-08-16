В Челябинске суд принял заявление о банкротстве арестованного депутата Иванова

Арбитражный суд Челябинской области возбудил дело о банкротстве депутата Челябинской городской думы, владельца и руководителя компании «Альфастрой» Олега Иванова, который сейчас находится в следственном изоляторе по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Определение о принятии заявления к производству опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 14 сентября.

Документы в суд направил сам депутат в середине июля. Олег Иванов заявил о долге в размере почти 44 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2022 года депутата гордумы задержали сотрудники УФСБ России по региону. По версии следствия, будучи гендиректором и собственником ООО «Альфастрой» (Челябинск), в 2017–2019 годах Олег Иванов скрыл более 516 млн руб. от налоговых органов. Еще раньше было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве (ст.196 УК РФ) ООО «Строительное управление „Альфастрой“» (Элиста), которое с мая рассматривается в Центральном районном суде Челябинска.

С декабря 2022 года по июнь 2023-го Олег Иванов находился под домашним арестом. 24 июня суд ужесточил меру пресечения на заключение под стражу. По данным СМИ, в отношении депутата возбудили новое уголовное дело – по ч. 4 ст. 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков с целью скрыть другое преступление) и ч. 2 ст. 187 УК РФ. (неправомерный оборот средств платежей).

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