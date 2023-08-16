Комиссию по согласованию внешнего вида новостроек возглавит начальник департамента градостроительства и архитектуры Перми

Администрация Перми опубликовала проект положения о комиссии по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории города. Комиссия будет согласовывать застройщикам внешний вид новостроек.

Как указано в проекте документа, комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии войдут представители федеральных органов исполнительной власти РФ, исполнительных органов субъектов РФ, представителей ГКУ «Институт регионального и городского планирования», МБУ «Институт территориального планирования».

Состав утверждается постановлением администрации Перми. Члены комиссии участвуют в заседаниях лично, без права замены. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

Председателем комиссии планируется назначить начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Марию Норову, ее заместителем — главного архитектора Перми Дмитрия Лапшина.