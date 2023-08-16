Президент РФ подписал указ о назначение 10 новых судей в Новосибирской области

В Новосибирской области указом президента РФ Владимира Путина назначили десять новых судей. Соответствующей документ размещен на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В документе указывается, что на должность судей Арбитражного суда назначены Дарья Дорофеева, Анастасия Кондрашкина и Ирина Субботина.

Новыми судьями райсудов стали Екатерина Пац – Калининский райсуд, Анастасия Копань - Октябрьский райсуд, Юлия Карнышева- Кировский райсуд и Юлия Бочкарева Советского районного суда.

Также указом президента были назначены судьи Пятого апелляционного суда общей юрисдикции. На эту должность назначили Александра Бутырина и Евгения Рукавишникова. Ранее они работали судьями Новосибирского областного суда.

Председателем Мошковского райсуда стал Игорь Пахомов.

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Александр Киселев