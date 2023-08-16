В Челябинской области доля китайских марок на рынке новых машин выросла до 33%

В январе-июне доля китайских брендов на рынке новых автомобилей Челябинской области составила 33%. Это на 15,7 процентных пункта больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщают эксперты «Авито Авто».

В структуре предложения на первичном автомобильном рынке региона преобладают отечественные производители. За год их доля выросла с 39,9% до 50,3%. Примерно в два раза сократили присутствие корейские и японские бренды. Сегодня их доля на первичном авторынке составляет 6,5% и 4,8% соответственно. Присутствие немецких марок за год, напротив, выросло с 1,8% до 4,3%.

На рынке автомобилей с пробегом в Челябинской области в первом полугодии наибольшую долю (31,3%) заняли российские бренды. На втором месте — японские производители с показателем в 20%.

«На третьем месте по доле на рынке автомобилей с пробегом — корейские бренды с долей в структуре предложения в 14,6%. Четвертую строчку по доле в сегменте автомобилей с пробегом на “Авито Авто” занимают немецкие бренды, а пятую — американские»,— отмечают эксперты «Авито Авто».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте