Прокуратура проверит соблюдение правил промбезопасности на Чайковском мясокомбинате

Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда на Чайковском мясокомбинате, где произошла утечка аммиака и пострадали работники. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП произошло утром 15 августа на территории ЗАО «Агрофирма Мясо» (Чайковский мясокомбинат). Из-за прорыва трубы холодильной установки произошла утечка химически опасного вещества в одном из производственных цехов, в результате чего пострадали три человека. Для координации работы правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выезжал прокурор города Алмаз Сакаев.

По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также на контроль прокуратуры города поставлен ход доследственной проверки, организованной по факту произошедшего территориальным отделом СУ СК России по Пермскому краю.