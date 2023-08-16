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Прокуратура проверит соблюдение правил промбезопасности на Чайковском мясокомбинате

Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда на Чайковском мясокомбинате, где произошла утечка аммиака и пострадали работники. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП произошло утром 15 августа на территории ЗАО «Агрофирма Мясо» (Чайковский мясокомбинат). Из-за прорыва трубы холодильной установки произошла утечка химически опасного вещества в одном из производственных цехов, в результате чего пострадали три человека. Для координации работы правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выезжал прокурор города Алмаз Сакаев.

По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также на контроль прокуратуры города поставлен ход доследственной проверки, организованной по факту произошедшего территориальным отделом СУ СК России по Пермскому краю.

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