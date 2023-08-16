Ну Технической в Екатеринбурге КАМАЗ столкнулся с трамваем

В Екатеринбурге на перекрестке ул. Техническая и Маневровая столкнулись КАМАЗ и трамвай. Как рассказали в ГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, водитель грузовика при повороте направо не убедился в безопасности и столкнулся с трамваем, имеющим преимущественное право проезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Инспекторы ГИБДД отмечают, что пассажиры и водители не пострадали, лобовое стекло у трамвая разбито, повреждения получил и грузовой автомобиль. «Госавтоинспекция напоминает, что трамвайные пути – это часть дороги, наравне с проезжими частями, обочинами, тротуарами и разделительными полосами, поэтому при совершении поворота направо необходимо помнить о "помехе справа" и уступать дорогу всем участникам движения, имеющим преимущество»,— прокомментировали в ГИБДД.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте