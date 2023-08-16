Здание бывшего кинотеатра «Кристалл» сменит название

Площадка бывшего кинотеатра «Кристалл» может изменить название на «Пространство “Кристалл-Центр”». Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на анонс форума креативных идей, который пройдет в бывшем кинотеатре 18 и 19 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В апреле 2023 года стало известно, что правительство Прикамья приняло решение о приобретении у ГК «Панорама» здания кинотеатра «Кристалл» в краевую собственность для размещения там регионального молодежного центра. Ранее, когда рассматривалась возможность выкупить под региональный молодежный центр бывший клуб ВКИУ, на покупку объекта в бюджете региона было заложено 300 млн руб. По словам источника, знакомого с ситуацией, в случае с «Кристаллом» речь идет о более крупной сумме — около 370 млн руб.

По данным «Ъ-Прикамье», сделка будет разбита на две части: сначала край выкупит само здание кинотеатра и коммунальные сети, а затем кресла и кинооборудование, которые принадлежат сети «Синема Парк» и находятся у «Панорамы» на ответхранении.